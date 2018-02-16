Второй этап реконструкции аэропорта «Бегишево» будет длиться до 2021 года

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Реализацию второго этапа проекта реконструкции аэропорта «Бегишево» планируют завершить в 2021 году. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Первый этап проекта реконструкции аэропортового комплекса «Бегишево» реализован за счет средств федерального бюджета. Он включает реконструкцию рулежных дорожек, перрона и других объектов, сообщил глава Минтранса РТ.

«Реализация второго этапа проекта, который предусматривает, в том числе, приведение периметрового ограждения аэропорта в полное соответствие требованиям по транспортной безопасности, разделена на несколько периодов: в 2018 году предусмотрено проектирование, в 2020 – 2021 годах запланированы строительно-монтажные работы», — отметил Ленар Сафин.