Турчинов рассказал о причине ненападения Украины на Россию

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Украина не может объявить войну России, так как не имеет достаточное количество вооружений. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

Страна не обладает оружием, которое позволило бы противостоять ядерной державе после подписания в 1994 году Будапештского меморандума о ядерном разоружении, сказал он во время допроса в суде Киева по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия», — цитирует Турчинова канал «112 Украина».

С этим связан тот факт, что Украина не объявила войну России в феврале — марте 2014 года и не делает этого сейчас, отметил Турчинов.