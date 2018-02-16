Расширен список претендующих на статус объектов наследия захоронений Татарского кладбища

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Институт истории Марджани, занимающийся по поручению Президента РТ каталогизацией захоронений Татарского кладбища, расширил список могил, которые в числе первых будут представлены в Министерство культуры РТ для присвоения статуса объектов культурного наследия. Об этом накануне на заседании Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) заявила заместитель председателя организации Фарида Забирова.

В окончательную редакцию «первопроходцев» процедуры получения статуса «объект культурного наследия» вошли могилы Шигабутдина Марджани (просветитель, богослов), Галимжана Баруди (просветитель, педагог), Ахметзяна Сайдашева (благотворитель), Ахметбая Хусаинова (меценат), Ибрагима Юнусова (благотворитель) и единственной женщины в списках выдвигаемых захоронений Татарского и Арского кладбищ — Фатыхи Аитовой (директор школы для девочек).

В число русских захоронений, представляемых в Минкульт РТ для присвоения статуса объекта культурного наследия, по решению предыдущего заседания ТРО ВООПИиК вошли захоронения Николая Катанова (тюрколога, профессора Казанского императорского университета), Евгения Боратынского (поэта), Якова Шамова (купца, благотворителя), Петра Дульского (основоположника казанского искусствознания), Александра Зайцева (выдающегося русского химика-органика, ученика Бутлерова), Гордия Саблукова (русского востоковеда, профессора Казанской духовной академии), Николая Виноградова (основоположника казанской терапевтической школы).

Как считают активисты одного из направлений ТРО ВООПИиК, приверженцы движения «Казанские некрополи», присвоение статуса поможет спасти захоронения видных деятелей от уничтожения и забвения. После прохождения процедуры документального оформления, включающей в том числе и экспертизу Министерства культуры РФ, захоронения пополнят ныне существующий список могил, отнесенных к объектам культурного наследия. С 1959 года в нем числятся всего 38 могил.

Следующим шагом в работе по сохранению мест упокоения выдающихся личностей, по словам Фариды Забировой, станет оформление статуса исторически достопримечательного места для территорий, на которых они захоронены. Это, в свою очередь, позволит юридически обезопасить эти участки от каких-либо меняющих их внешний вид вмешательств.