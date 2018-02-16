В сезоне-2018 волонтеры «Том Сойер Феста» отремонтируют 8 домов

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Волонтерское движение по сохранению исторической городской среды «Том Сойер Фест» определилось с домами-кандидатами на предстоящий сезон ремонта их фасадов. Об этом сообщила накануне помощник Президента РТ, активист и инициатор движения в Казани Олеся Балтусова на заседании Татарстанского территориального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК).

Первым объектом стал дом на Волкова, 14, оказавшийся в окружении новой застройки и самым крайним у выезда на улицу Тихомирнова. Как отметила Олеся Балтусова, здесь проживают две семьи — все «с руками ребята».

«Здесь мы уже делаем замеры, заранее подготовим цветовое решение фасадов. Словом, все звезды сошлись: жители согласны помогать и участвовать, у дома хорошая история более 100 лет, есть зеленый двор, где хорошо будет проводить наши просветительские культурные проекты. Строители еще оценят, но нам показалось, что здесь не очень много работы», — сказала Олеся Балтусова.

Вошел в планы на ближайший год дом на Достоевского, 12, где в свое время бывали многие культурные деятели, а жители являются настоящими его хранителями. Они сами сняли с него статус аварийного, дом не обслуживается управляющей компанией, поэтому жильцы заказывают все услуги самостоятельно. Как призналась помощник Президента РТ, волонтерам не хватает фотографий этого дома прошлых лет. В ближайшее время объявят их «розыск» в соцсетях. А пока в прошлом главный архитектор Генплана Казани и краевед Сергей Саначин работает по этому дому в архиве над составлением исторической справки.

«Мы уже рассматривали этот дом, но в прошлом году не взяли, боялись, потому что нужны высокие леса. Теперь берем», — пояснила активист движения.

В доме на Калинина, 14 сохранилось уникальное кованое крыльцо. Волонтеры уже выяснили, что первоначально их было здесь даже два, и теперь мечтают не только отремонтировать фасад, каким он предстает современникам, но и восстановить второе крыльцо.

«В этом году у нас появился Ренат Нурутдинов, кузнец. Думаю, он поможет нам в этом. А еще мы получили правительственный грант на 350 тыс. рублей, которые планируем потратить на лакокрасочные материалы. Это, конечно, немного — хватит на два дома, ну, хоть на два», — добавила активист.

Также в перечне одобренных дом по улице Сары Садыковой, 14, единственный оставшийся из исторической среды в окружении новостроек.

Еще в работу на 2018 год приняты дома на Фатиха Карима, 11, Щапова, 19 и 21, а также на Тукая, 33. В последнем сами жильцы просят обновить только фасад, но, как заметила Олеся Балтусова, такая работа будет практически насмарку и аннулируется через год — два, поэтому имеет смысл браться за дом только всерьез.

Всего получилось три дома в Старо-Татарской слободе и пять в центральной части города. В этом году у «Том Сойер Феста», как объявила Балтусова, уже есть сразу два генеральных партнера.

«Оба они дают строительные леса и прораба, поэтому один будет работать в верхней части исторической Казани — на Волкова-Щапова, второй — в Старо-Татарской слободе. Но мы не знаем, насколько у нас хватит сил, если будем работать на двух площадках», — призналась Олеся Балтусова и поручила организацию волонтерского ядра для работы в Старо-Татарской слободе присутствовавшему представителю Молодежного татарского форума.

Два из обсуждавшихся на предыдущих заседаниях ТРО ВООПИиК дома были «забракованы»: заинтересованных в помощи волонтеров жильцов по адресам Жуковского, 17 и Зои Космодемьянской, 10 не нашлось.

Зато, безусловно, положительной новостью стало начало проектирования по дому на Волкова, 42. Постройка имеет статус объекта культурного наследия, при этом нуждается в серьезном ремонте, но в таком случае по закону требуется сначала профессиональный проект реставрации, а затем сертифицированные исполнители работ, а не волонтеры. В связи с этим еще в прошлом году на ремонт этого дома был объявлен сбор средств, который продолжается.

«Архитектор Ирина Карпова заступает на проектирование. Мы по-прежнему собираем на него денег. Когда будет готов проект, будет много подробностей», — заинтриговала спикер.

При этом, как подчеркнула заместитель председателя ТРО ВООПИиК, также приверженец движения «Том Сойер Фест» Фарида Забирова, волонтеры принципиально не принимают помощь ни от каких партий, хотя предложения уже были.

«Нам не нужно, чтобы они пришли в футболках со своим логотипом, покрасовались на нашем фоне, пофотографировались», — акцентировала Забирова.

Бюджетная помощь, как уточнила Балтусова, в этом случае тоже невозможна: в каждом доме есть собственники, поэтому муниципалитет даже не имеет юридических оснований включать их в план капитального ремонта.

«Но исполком помогает нам очень значительно с организацией, предоставлением аппаратуры на наши мероприятия. А единственный случай, когда за всю историю партия просто дала реальных денег — это помощь нашему движению в Томске», — констатировала Олеся Балтусова.

Она также сообщила, что в связи с ЧМ-2018 график работ волонтеров на объектах будет скорректирован: в недели матчей работы будут идти в Старо-Татрской слободе, вне спортивных состязаний — в центральной части города.