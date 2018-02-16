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Общество, Культура, Наука и образование

Музей Горького в Казани будет переименован

16 февраля 2018, 06:22 , Фото: Михаил Захаров

Музей Горького в Казани будет переименован Новое название согласовало Министерство культуры РТ.

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Музей Горького в Казани будет в ближайшее время переименован, сообщила в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

По словам собеседницы, идея накануне была одобрена Министерством культуры РТ. Теперь музей будет носить двойное название: не только в честь великого писателя, но и в честь всемирно известного баса Федора Шаляпина — Музей Горького и Шаляпина.

Соответственно новому «имени» здесь появится экспозиция, посвященная оперному певцу, 145-летие которого 13 февраля отметили серией мероприятий, в том числе поминальным молебном и митингом отметили в Казани. 


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