Музей Горького в Казани будет переименован

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Музей Горького в Казани будет в ближайшее время переименован, сообщила в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

По словам собеседницы, идея накануне была одобрена Министерством культуры РТ. Теперь музей будет носить двойное название: не только в честь великого писателя, но и в честь всемирно известного баса Федора Шаляпина — Музей Горького и Шаляпина.

Соответственно новому «имени» здесь появится экспозиция, посвященная оперному певцу, 145-летие которого 13 февраля отметили серией мероприятий, в том числе поминальным молебном и митингом отметили в Казани.