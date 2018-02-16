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Премьер-министр Татарстана посетит Лениногорский и Черемшанский районы

16 февраля 2018, 07:13

Алексей Песошин примет участие в заседании Советов местных депутатов.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана сегодня планирует посетить с рабочей поездкой два муниципальных района республики – Лениногорский и Черемшанский. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.

В обоих районах Алексей Песошин ознакомится с продукцией местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, фермеров и частных предпринимателей.

Также глава Правительства Республики примет участие в заседании местных Советов. В обоих случаях ключевой темой повестки дня станет подведение итогов социально-экономического развития районов в 2017 году и планы на начавшийся 2018 год.


 


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