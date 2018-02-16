США напуганы возможностями новых крылатых ракет России

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). США обеспокоены возможностями разработанных российских новых крылатых ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Северного командования Вооруженных сил США генерала Лори Робинсон.

«Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше», — заявила Робинсон на слушаниях в одном из комитетов сената американского конгресса.

Для противостояния такому оружию нужно вкладывать средства в разработку соответствующих систем защиты, отметила она.

«Чтобы обеспечить защиту от подобных усовершенствованных крылатых ракет, важно продолжать вкладывать средства в разработку радаров и оборонительных систем», — сказала генерал, отметив, что на севере США необходимо усилить компоненты системы ПРО.