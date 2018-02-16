(Набережные Челны, 16 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах прошла республиканская акция «Молодежь молодежи о выборах». Студентам города в молодежном центре «Нур» рассказали, что такое выборы Президента, когда и в каком формате они будут проходить.

Экспертами встречи стали член территориальной избирательной комиссии Центрального района Автограда Вера Кириллова и директор молодежного центра «Нур» Полина Трянина. Модератором встречи выступил участник IX сезона Республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв» Айдар Нуруллин и специалист по работе с молодежью МЦ «Нур» Елена Рассолова.

Студентам напомнили, насколько важно принимать участие в выборах, выражать свою гражданскую позицию. Кроме того, участники решали кейсы с внештатной ситуацией, представляя себя в качестве сотрудника избирательной комиссии. Вера Кириллова рассказала о нововведении: как голосовать не по месту регистрации без открепительного удостоверения.

В Набережных Челнах впервые смогут принять участие в выборах более 4 тыс. студентов.

