С жителями Казани обсудят новогоднюю иллюминацию к 2019 году

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Казани, в центре современной культуры «Смена» 17 февраля с 13 до 17 часов пройдет общественная дискуссия с жителями города о «Полной новогодней иллюминации. Как украсить Казань к 2019-му?»

Открытый диалог проведут помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман, заместитель руководителя исполнительного комитета – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, руководитель Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетова, управляющая ТЦ «Мега» Лиана Сиразетдинова.



Планируется обсудить плюсы и минусы существовавшего в прошлые года новогоднего оформления Казани, а также совместно определить основные городские места, которые следует украсить к 2019 году.

Особо отмечается, что после открытой сессии участники смогут презентовать свои идеи и предложения по праздничной иллюминации в формате воркшопа. Итоговый свод предложений будет передан исполкому Казани.

Для желающих стать участником обсуждений необходима предварительная регистрация по ссылке.

