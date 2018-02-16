В Елабуге планируется увеличить количество иностранных студентов

(Елабуга, 16 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский институт КФУ увеличит количество иностранных студентов на подготовительные программы по изучению русского языка. Как сообщают в пресс-службе вуза, сегодня здесь обучается 31 студент из Ирана. Они изучают русский язык и профильные предметы, чтобы поступить в российские вузы.

На днях институт посетила делегация Департамента внешних связей КФУ, которая осмотрела аудитории, научно-учебные лаборатории, лингафонные кабинеты главного здания. Также делегаты побывали в зданиях инженерно-технологического факультета и отделения химии и биологии, оценили условия проживания в общежитии, встретились и побеседовали со студентами из Ирана.

Казанские гости отметили, что слушатели программы неплохо знаю русский язык. «Мы планируем расширять контингент Подготовительного факультета для иностранных учащихся КФУ за счет Елабужского института. У нас прекрасные перспективы для сотрудничества, тем более что в Елабуге есть потенциал для страноведческих практик. Думаю, сюда можно было бы направить экономические профили обучения (в основном сейчас это группы из Китая), чтобы они изучали математику, обществознание, историю и, конечно, русский язык. Также рассмотрим медико-биологическое, инженерно-технологическое направления», – подытожила декан Подготовительного факультета для иностранных учащихся КФУ Елена Шимкович.

По мнению делегатов, в Елабужском институте КФУ есть все необходимые условия для обучения иностранных граждан. Это отличный аудиторный фонд, а также материально-техническая база.



