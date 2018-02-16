В 2017 году каждый пятый татарстанец получил повышение по службе

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году, как выяснили аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter, опросившие онлайн 6 тыс. 730 российских соискателей, каждый третий татарстанец получил повышение по службе.

Около трети работников Татарстана (33 процента) в ушедшем году сменили работу, а около 41 процента не испытали никаких перипетий в профессиональном плане.

Чаще других место работы меняли закупщики (45 процентов), менеджеры по продажам (43 процента), представители туризма и гостиничного бизнеса (41 процент). Понижение в должности чаще приходилось на специалистов производственной сферы (3 процента).

При этом 2017 год, по мнению 53 процентов респондентов из Татарстана, с точки зрения рабочих процессов стал напряженнее и сложнее, чем 2016-й. В то же время 19 процентов опрошенных заявили, что для них ситуация почти не изменилась, а еще 28 отметили, что им стало легче. В Татарстане процент этого мнения оказался самым высоким по стране.

Тяжелее всего рабочие обязанности дались в 2017 году топ-менеджерам, легче всего – начинающим специалистам, что аналитики объясняют разным уровнем ответственности.

А вот 31 процент работников компаний, занимающихся электроникой, сочли 2017 год лучше 2016-го. Среди сотрудников маркетинговых и рекламных агентств таких оказался 21 процент. Среди персонала промышленных предприятий лишь 9 процентов придерживаются такого мнения.

