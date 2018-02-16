В 2018 году отремонтируют корпуса психоневрологического интерната Елабуги

(Елабуга, 16 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году по республиканской программе в Елабужском психоневрологическом интернате отремонтируют 3 корпуса. Об этом сообщил директор учреждения Рашит Рахматуллин. Все эти корпуса старые, здания 1847 года постройки.

Работы будут вестись внутри корпусов, сегодня в них проживают 130 человек.

Ремонтные работы по татарстанской программе «Капитальный ремонт социальных учреждений» ведется в интернате с 2015 года. Например, в прошлом году отремонтировали три корпуса и столовую. Здесь обновили крышу, утеплили фасады, поменяли систему отопления, электроснабжения, а также окна и двери.

Сегодня в Елабужском психоневрологичском интернате проживают 460 человек со всей республики.