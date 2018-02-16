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Культура

«Зимняя культурная среда» предстанет на пяти площадках Альметьевска

16 февраля 2018, 03:33

На площадке перед клубом «Мегаполис» организаторы подготовили развлекательную программу для взрослых и детей «Веселая компания».
На пяти площадках Альметьевска состоялась «Зимняя культурная среда»

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Проект «Зимняя культурная среда» пройдет в Альметьевске 17 февраля на пяти разных площадках, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

В городском парке имени 60-летия нефти Татарстана и на площади Нефтяников зрителям представят концертную программу Альметьевского уличного театра «Красивые песни о любви».

В сквере имени 60-летия Альметьевска пройдет игровая программа для всей семьи «Семейные отдыхалки», а около центрального здания ПАО «Татнефть» будет представлена программа «Лучики счастья».

На площадке перед клубом «Мегаполис» организаторы подготовили развлекательную программу для взрослых и детей «Веселая компания».

 


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