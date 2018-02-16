«Зимняя культурная среда» предстанет на пяти площадках Альметьевска

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Проект «Зимняя культурная среда» пройдет в Альметьевске 17 февраля на пяти разных площадках, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.
В городском парке имени 60-летия нефти Татарстана и на площади Нефтяников зрителям представят концертную программу Альметьевского уличного театра «Красивые песни о любви».
В сквере имени 60-летия Альметьевска пройдет игровая программа для всей семьи «Семейные отдыхалки», а около центрального здания ПАО «Татнефть» будет представлена программа «Лучики счастья».
На площадке перед клубом «Мегаполис» организаторы подготовили развлекательную программу для взрослых и детей «Веселая компания».