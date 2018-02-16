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Культура

Проект библиотеки для слабовидящих вошел в шорт-лист премии им. Бианки

16 февраля 2018, 04:48

Награждение победителей состоится 16 февраля.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Проект Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих «Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки незрячим» вошел в шорт-лист победителей второго сезона Международной литературной премии им. Бианки, сообщает пресс-служба библиотеки.

Второй сезон проходил в Год Экологии в России. Торжественная церемония награждения состоится 16 февраля, где станут известны победители. Проект «Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки незрячим» претендует на победу в номинации «Библиотечные проекты по экологии».

Премия учреждена в 2015 году с целью поиска талантливых авторов среди детей и молодежи, пишущих произведения о природе и животных, а также для поощрения библиотек, занимающихся экологическими программами.

 


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