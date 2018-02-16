В «Мире» состоится показ тюркских фильмов

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В кинотеатре «Мир» 21 февраля состоятся показы фильмов в рамках IV Фестиваля тюркской молодежи, сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Зрители увидят фильм «Салам алейкум, Сибирь» режиссера Д. Халилова. Кинолента рассказывает о тюменском купце-меценате Нигматулле хаджи Сейдукове.
Также все желающие смогут посмотреть фильм «Дикарь» режиссера Ф. Утарбаева. Фильм затрагивает проблемы родителей и детей, истинные ценности жизни. Эта лента является победителем XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Россия молодая».
IV Фестиваль тюркской молодежи состоится в столице Татарстана с 18 по 24 февраля. В программе фестиваля запланирована работа по объединениям, круглые столы, встречи, обмен опытом, разнообразная культурная программа, экскурсии.