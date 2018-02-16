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Культура

В «Мире» состоится показ тюркских фильмов

16 февраля 2018, 00:37

Зрители увидят фильмы «Салам алейкум, Сибирь» и «Дикарь».
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В кинотеатре «Мир» 21 февраля состоятся показы фильмов в рамках IV Фестиваля тюркской молодежи, сообщается на сайте Минкультуры РТ.

Зрители увидят фильм «Салам алейкум, Сибирь» режиссера Д. Халилова. Кинолента рассказывает о тюменском купце-меценате Нигматулле хаджи Сейдукове.

Также все желающие смогут посмотреть фильм «Дикарь» режиссера Ф. Утарбаева. Фильм затрагивает проблемы родителей и детей, истинные ценности жизни. Эта лента является победителем XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в номинации «Россия молодая».

IV Фестиваль тюркской молодежи состоится в столице Татарстана с 18 по 24 февраля. В программе фестиваля запланирована работа по объединениям, круглые столы, встречи, обмен опытом, разнообразная культурная программа, экскурсии.


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