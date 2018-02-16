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В Казани пройдет ярмарка халяль-продукции

16 февраля 2018, 02:52

Ярмарка пройдет в «Туган авылым» 18 февраля.
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(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Казани на площадке «Туган авылым» пройдет ярмарка халяль-продукции, сообщают организаторы мероприятия.

На ярмарке будут представлены продукты питания, разрешенные в исламе: казылык, выпечка, сладости, халва, пахлава, торты, масло, соки, конфеты, колбасы, полуфабрикаты наших татарстанских производителей.

Также на выставке можно будет увидеть женские головные уборы разных брендов, постельные комплекты, халаты, детскую одежду, мыло ручной работы, косметику, книги, обучающие пособия и пазлы проекта «Umma-land», расписные кошельки в национальном колорите.

На выставке будет и уголок благотворительности — проект «Коробка храбрости». Все желающие смогут положить в эту коробку игрушки и канцтовары детям, проходящим болезненные процедуры в больницах.

В рамках мероприятия будет организован детский уголок.


 


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