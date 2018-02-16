В Казани состоится международная конференция к 200-летию Марджани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Международная научно-практическая конференция, посвященная выдающемуся татарскому религиозному деятелю Шигабутдину Марджани, состоится в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Мероприятие пройдет 19 февраля и соберет многочисленных почетных гостей, среди которых иностранные ученые и богословы. Они расскажут о вкладе Марджани в исламское наследие. Кроме того, планируется посещение могилы ученого и комплекса мечети «Марджани».

На пленарном заседании перед собравшимися выступят председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, президент Болгарской исламской академии Камиль Исхаков, глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов, а также исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова и родственник Ш. Марджани Гульзада Мустафина.

Шигабутдин Марджани – татарский богослов, философ, историк, просветитель. Он также известен в качестве этнографа, археографа, востоковеда и педагога.

