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Программа самообложения граждан привлекла 2,8 млрд рублей

16 февраля 2018, 08:00

Программа самообложения граждан привлекла 2,8 млрд рублей Самообложение в РТ предусматривает софинансирование из бюджета в пропорции 4 к 1.

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). С 2014 года мероприятия по самообложению татарстанцев смогли привлечь более 2,8 млрд рублей.

Программа самообложения работает с 2014 года и действует по принципу софинансирования. Так, на 1 рубль населения направляется 4 рубля софинансирования из бюджета.

В 2017 году благодаря работе программы удалось собрать более 1 млрд рублей. Эти деньги идут на дорожные работы, благоустройство территорий, водоснабжение, содержание полигонов ТБО, обеспечение пожарной безопасности, а также на очистку рек и озер республики.

В 2018 году в бюджете РТ на продолжение программы заложен 1 млрд рублей, отметили в ведомстве.

 

 


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