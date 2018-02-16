Программа самообложения граждан привлекла 2,8 млрд рублей

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). С 2014 года мероприятия по самообложению татарстанцев смогли привлечь более 2,8 млрд рублей.

Программа самообложения работает с 2014 года и действует по принципу софинансирования. Так, на 1 рубль населения направляется 4 рубля софинансирования из бюджета.

В 2017 году благодаря работе программы удалось собрать более 1 млрд рублей. Эти деньги идут на дорожные работы, благоустройство территорий, водоснабжение, содержание полигонов ТБО, обеспечение пожарной безопасности, а также на очистку рек и озер республики.

В 2018 году в бюджете РТ на продолжение программы заложен 1 млрд рублей, отметили в ведомстве.