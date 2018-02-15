В центре Казани готовят к реконструкции ТЦ «Кольцо»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Градсовет Казани возобновил рассмотрение вопроса о реконструкции находящегося в центре столицы РТ ТЦ «Кольцо», который, к слову, вошел в список самых уродливых зданий России. Об этом сегодня на заседании Татарстанского территориального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) сообщила заместитель председателя организации, участник градостроительных комиссий Фарида Забирова.

При этом она подчеркнула, что собственник здания согласен изменить облик торгового центра, однако, во-первых, взамен увеличения площади и, во-вторых, с обустройством перехода-тоннеля к комплексу турецкой компании Espace, который будет построен на Некрасова — Бутлерова, у холма на площади Тукая.

«Это касается всех, потому что это центр города, и мы должны просить обнародовать проект: куда он переходит, зачем? Как это выглядит вместе с Espace?Давайте обратимся вместе их рассмотреть», — предложила Забирова.

Стипендиат президентского гранта, молодой архитектор и реставратор Степан Новиков возмутился тому, что в Казани и в КГАСУ в частности проводится много архитектурных конкурсов, все участники проходят несколько ступеней и комиссий, чтобы решить подчас гипотетические задачи, а когда вопрос касается знаковой части города, проект просто единолично выдвигает собственник.

«На этот проект тоже надо делать конкурс, тем более Хайруллин один раз уже „проштрафился“», — заметил Новиков.

По итогам заслушанной информации о перспективах развития территории и ситуации с угрозой строительством многофункционального копмплекса Espace Вахитовскому холму участники собрания намерены составить петицию в адрес Президента РТ.

Вопрос о реконструкции ТЦ «Кольцо» уже поднимался несколько лет назад. Одним из вариантов тогда была комплексная перестройка пешеходного перехода от торгового центра к зданию Пенсионного фонда и на противоположную сторону улицы Пушкина. Тогда рассматривался вариант строительства здесь подземного перехода.