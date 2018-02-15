Россияне сыграют против французов в четвертьфинале чемпионата Европы по бадминтону в Казани

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по бадминтону в четвертьфинале командного чемпионата Европы в Казани сыграет против французов: в случае победы над «трехцветными» россияне в полуфинале выйдут на победителя пары Польша – Англия.

Помимо российской команды места в четвертьфинале получили команды Дании, Финляндии, Германии, Франции, Англии и Польши – все они стали победителями своих отборочных групп.Оставшуюся путевку в плей-офф забрала сборная Чехии как лучшая команда из числа занявших вторые места.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Дания – Финляндия, Германия – Чехия, Франция – Россия и Англия – Польша.