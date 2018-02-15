Минниханову предложили запустить проект «МЕТРО» по поддержке малого и среднего бизнеса

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня во время Российского инвестиционного форума в Сочи представители «МЕТРО Кэш энд Керри» предложили Президенту РТ Рустаму Минниханову запустить проект по поддержке малого и среднего бизнеса в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Гендиректор «Метро Кэш энд Керри Россия» Джери Калмис рассказал Минниханову о планах расширять бизнес в республике, где у «МЕТРО» уже есть три реализованных проекта — это два торговых центра в Казани и один в Набережных Челнах.

Также Президент и представители компании обсудили планы по реализации в Казани нового инвестиционного проекта — строительства торгового центра «МЕТРО» компактного городского формата.

Главу республики также пригласили посетить выставку «Метро Экспо», которая пройдет 21 — 23 марта в Москве.