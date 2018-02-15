«Катовице 150+1»: В Казани открылась фотовыставка польского документалиста

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Татьяна Иванова). В Центре современной культуры «Смена» в Казани открылась выставка фотографий польского фотографа и документалиста Петра Вуйцика «Катовице 150+1». Проект приурочен к 150-летию основания Катовице — промышленного центра Европы на рубеже 19 — 20 веков. Сейчас город является центром культуры, науки и бизнеса.

Петр Вуйцик лично присутствовал на открытии фотовыставки. Автор провел для гостей экскурсию, а также рассказал о своих самых любимых историях из серии «Катовице». Всего в «Смене» расположилось 50 черно-белых пленочных фотографий из коллекции художника. На фото запечатлены жители промышленного города, а также имеются небольшие интервью с каждым героем фото. Как рассказал Вуйцик, работа над проектом заняла у него 8 месяцев, и ее сложность заключалась только в одном — нужно было отыскать несколько совершенно разных и не похожих друг на друга людей, чтобы сфотографировать их и узнать о том, кто они, чем занимаются и что значит для них город Катовице.

Во время всей экскурсии на шее у Петра Вуйцика висел пленочный фотоаппарат, на который и были сделаны фотография выставки.

«Многие спрашивают меня — почему именно этот фотоаппарат и почему именно черно-белая пленка. Просто проявлять черно-белые снимки намного проще, и занимает это не так много времени. Какого-то другого смысла в этом нет», — отметил фотохудожник.

Серия работ «Катовице» насчитывает 150 совершенно разноплановых фотографий. Но, как рассказал Петр, привозить столько снимков-интервью он не захотел — полная выставка проводилась им только в Катовице. Но для Казани и других городов России снимки отбирались особенно тщательно. Автор выбирал самые интересные фотоистории о жителях польского города.

«То, что я привез не все снимки, не означает, что у вас их меньше. У вас то, что я подобрал специально для вас, и все эти фото также очень важны для меня. Сначала из всех жителей города Катовице, а ведь их несколько тысяч, мне нужно было отобрать 150 людей для проекта, а потом еще 50 для вас. Это особенные фотографии и истории к ним», — рассказал фотограф.

Так, вчитываясь в рассказы жителей, можно узнать о судьбе шарманщика, пилота, монахини, парикмахера, спортсмена, студентки, школьницы-панка и даже удастся подглядеть за жизнью инструктора по катанию на роликах. В серии снимков нет похожих людей — все они разные, и объединяет их только город. А чтобы познакомиться с каждым героем выставки, потребуется час свободного времени или даже чуть больше.

Также во время открытия Вуйцик рассказал немного о себе. На данный момент он продолжает заниматься фотографией, а также преподает на операторском факультете Государственной Высшей школы кино, телевидения и театра в Лодзи. Впервые он взял в руки фотоаппарат в 22 года и не перестанет снимать до сих пор, находя в этом роде деятельности что-то особенное.

В завершение вечера фотохудожник провел для гостей выставки небольшую лекцию на тему фоторепортажей, где рассказал об истории фотографии и показал в своей презентации самое первое фото, датированное 1827 годом.