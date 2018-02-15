Оркестр «Новая музыка» устроит в Казани концерт памяти Фуата Мансурова

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 18 февраля в Большом концертном зале имени С. Сайдашева Камерный оркестр «Новая музыка» Центра современной музыки С. Губайдулиной под руководством Анны Гулишамбаровой устроит концерт памяти выдающегося дирижера XX века, второго после Натана Рахлина руководителя Госоркестра РТ Фуата Мансурова.
В этот вечер казанской публике будет представлена программа под названием «Брависсимо». Среди главных участников концерта – артисты Большого театра России, номинанты премии «Золотая маска» и ректор Казанской консерватории им. Н. Жиганова – Рубин Абдуллин.