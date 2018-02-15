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Политика

В Польше назвали «Северный поток — 2» причиной войны между Россией и Украиной

15 февраля 2018, 22:26

«Северный поток — 2» создает новые ненужные очаги напряжения, считает Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Запуск газопровода «Северный поток — 2» может привести к войне между Россией и Украиной, заявил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Die Welt.

«Северный поток — 2» создает новые ненужные очаги напряжения, считает Моравецкий. 

«Россия сможет в любой момент обострить конфликт, сможет атаковать всю страну. „Северный поток — 2“ — шаг в этом направлении», — заявил Премьер-министр.

С появлением газопровода наиболее вероятна большая российско-украинская война, добавил он.

Ранее СМИ сообщили о планах Польши построить газопровод в противовес «Северному потоку — 2».


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