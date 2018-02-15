Магомед Оздоев: Рад, что «Зениту» и «Рубину» удалось договориться

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Экс-футболист казанского «Рубина» Магомед Оздоев прокомментировал свой переход в питерский «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Оздоев заявил, что ему приятно переходить в «один из грандов чемпионата России». «Об интересе „Зенита“ я узнал еще в декабре. Мне позвонил агент и сообщил, что есть интерес и спросил, что я думаю по этому поводу. Я ответил положительно — самое главное было, чтобы клубы между собой нашли компромисс. „Рубин“ для меня не чужой клуб, но „Зенит“ есть „Зенит“, и такие предложения поступают не каждый день. У нас в стране не так много команд, которые выигрывали Кубок и Суперкубок УЕФА. „Зенит“ — гранд, стабильный клуб, который всегда борется за чемпионство. К счастью, „Зениту“ и „Рубину“ удалось договориться, решение было за мной. Я ответил положительно, мне хотелось перейти, попробовать себя в таком большом клубе», — подчеркнул Оздоев.

Футболист также отметил, что знаком со многими «зенитовцами», но по поводу перехода ни с кем из них не советовался. «Я не вижу смысла советоваться с кем-то из футболистов по поводу перехода в другой клуб. Самое главное — спросить совет у семьи. Родные много думали, но они всегда поддерживают меня и делают все, чтобы мне было хорошо. Где бы я ни находился, они всегда будут со мной. Со многими парнями из „Зенита“ знаком — с Кузяевым, Кокориным, с ними общаюсь чаще других. А так — с Полозом, Ерохиным и Жирковым пересекались в сборной», — добавил игрок.