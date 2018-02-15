Эльмир Набиуллин: В Казани я достиг всего, чего хотел

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Защитник петербургского «Зенита» Эльмир Набиуллин после ухода из «Рубина» заявил, что достиг в Казани всего, чего хотел. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Набиуллин отметил, что горд перейти в «Зенит», и назвал питерский клуб «лучшим в России».

«Счастлив, что буду выступать за „Зенит“. Буду стараться показать себя на каждой тренировке, проявлять себя в каждой игре. Этот клуб уже долгое время проявлял ко мне интерес, но „Рубин“ — это моя родная команда. Тогда в Казани мне предложили новый контракт, и я решил, что лучше всего будет продолжить карьеру там. Но спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг», — отметил футболист.

По словам игрока, его родные и близкие с пониманием отнеслись к этому переходу. «Они осознают, что мне нужно развиваться как игроку, двигаться дальше. Переход в „Зенит“ — это большой шаг вперед, и я верю, что у меня все получится», — добавил Набиуллин.