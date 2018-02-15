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Минниханов пригласил Посла Италии в России посетить Казань

15 февраля 2018, 22:02

За последние несколько лет товарооборот Татарстана с Италией заметно снизился, отметил Рустам Минниханов.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на полях Российского инвестиционного форума в Сочи Президент РТ Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества и перспективы развития итальянского бизнеса в Татарстане вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России Паскуале Терраччано. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

За последние несколько лет товарооборот Татарстана с Италией заметно снизился, отметил Минниханов. Вместе с тем по итогам 2017 года двусторонний внешнеторговый оборот между регионами увеличился на 37 процентов по сравнению с 2016 годом, добавил он.

Среди перспективных направлений глава республики назвал сотрудничество в сфере нефтехимии, нефтепереработки, автомобилестроении, шинном производстве, медицине.

Посол Италии отметил сотрудничество компании «ТАИФ» с итальянскими компаниями (строительство жилого микрорайона с инфраструктурой — проект «Маленькая Италия», проект строительства завода по производству биопластиков).

Минниханов пригласил Терраччано посетить Казань. Ожидается, что визит может состояться уже в ближайшем апреле.


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