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Рустам Минниханов: Татарстан готов принять бизнес-делегацию из Израиля

15 февраля 2018, 21:48

Президент РТ предложил провести очередное заседание российско-израильской межправительственной комиссии в Казани.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Президент РТ Рустам Минниханов предложил провести очередное заседание российско-израильской межправительственной комиссии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в России Гарри Кореном Президент РТ сообщил, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве с израильскими коллегами, так как Израиль является страной высоких технологий. 

Товарооборот с Израилем невысок, и это можно рассматривать как недоработку во взаимодействии, добавил Минниханов.

Татарстан готов принять бизнес-делегацию из Израиля, чтобы продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал региона, сообщил лидер республики.


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