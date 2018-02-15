Рустам Минниханов: Татарстан готов принять бизнес-делегацию из Израиля

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Президент РТ Рустам Минниханов предложил провести очередное заседание российско-израильской межправительственной комиссии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в России Гарри Кореном Президент РТ сообщил, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве с израильскими коллегами, так как Израиль является страной высоких технологий.

Товарооборот с Израилем невысок, и это можно рассматривать как недоработку во взаимодействии, добавил Минниханов.

Татарстан готов принять бизнес-делегацию из Израиля, чтобы продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал региона, сообщил лидер республики.