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Спорт

Российские бадминтонисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Казани

15 февраля 2018, 21:35

В последний игровой день группового этапа россияне переиграли сборную Бельгии и возглавили группу 4.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по бадминтону пробилась в четвертьфинал командного чемпионата Европы, который проходит в Казани — на групповом этапе хозяева площадки обыграли болгар, испанцев и бельгийцев. 

Именно матчем против команды Бельгии российские бадминтонисты завершали групповой этап чемпионата Европы. Тренерский штаб предоставил игровую практику тем, кто в первые два дня не выходил на корт.

Так, дебютант основной сборной России Шахзод Гуломзода без проблем в двух геймах разобрался с Гулауме Боннетом (21:7, 21:5). За поражения в первый игровой день реабилитировался татарстанский игрок Анатолий Ярцев — он одержал чуть более сложную победу над Элиасом Браке. Еще по одному очку сборной России принесли Сергей Сирант, а также пары Родион Алимов/Родион Каргаев и Владимир Иванов/Иван Созонов.

Таким образом, мужская сборная России выиграла три матча из трех на групповом этапе чемпионата Европы.


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