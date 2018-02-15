Российские бадминтонисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Казани

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по бадминтону пробилась в четвертьфинал командного чемпионата Европы, который проходит в Казани — на групповом этапе хозяева площадки обыграли болгар, испанцев и бельгийцев.

Именно матчем против команды Бельгии российские бадминтонисты завершали групповой этап чемпионата Европы. Тренерский штаб предоставил игровую практику тем, кто в первые два дня не выходил на корт.

Так, дебютант основной сборной России Шахзод Гуломзода без проблем в двух геймах разобрался с Гулауме Боннетом (21:7, 21:5). За поражения в первый игровой день реабилитировался татарстанский игрок Анатолий Ярцев — он одержал чуть более сложную победу над Элиасом Браке. Еще по одному очку сборной России принесли Сергей Сирант, а также пары Родион Алимов/Родион Каргаев и Владимир Иванов/Иван Созонов.

Таким образом, мужская сборная России выиграла три матча из трех на групповом этапе чемпионата Европы.