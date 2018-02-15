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Рустам Минниханов принял участие в сессии о моногородах на форуме «Сочи-2018»

15 февраля 2018, 21:28 , Фото: president.tatar.ru

Рустам Минниханов принял участие в сессии о моногородах на форуме «Сочи-2018» Речь на сессии шла о взаимодействии региональной и муниципальной власти и бизнеса, а также участии граждан в развитии моногородов.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в сессии «Моногорода: проектируем будущее», которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Речь на сессии шла о взаимодействии региональной и муниципальной власти и бизнеса, а также участии граждан в развитии моногородов. Здесь же озвучили результаты работы таких городов за прошлый год.

В настоящее время в России насчитывается 319 моногородов, из них 36 в 30 субъектах РФ носят статус ТОСЭР. В Татарстане моногородами считаются Набережные Челны, Зеленодольск, Чистополь и Нижнекамск. В 2016 году в Автограде была создана ТОСЭР, в декабре 2017-го решили создать такие территории в Нижнекамске, Чистополе и Зеленодольске.


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