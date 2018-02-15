Могучий Бах, романтик-Дюрюфле и неземной Франк: В Казани впервые выступила органистка Марина Вяйзя

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в ГБКЗ им. С. Сайдашева впервые выступила главный органист Санкт-Петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя. В Казань виртуозная исполнительница привезла программу «Органные портреты: Иоганн Себастьян Бах, Сезар Франк, Морис Дюрюфле». Каждый из композиторов оставил свой яркий след в истории органной музыки своей эпохи. В этот вечер казанские меломаны получили возможность познакомиться с такими непохожими мэтрами органного искусства.

«В программе сегодняшнего вечера – произведения величайших композиторов, которые творили в органном искусстве. Все они в свое время служили в разных соборах и сочинили огромное количество музыки в основном духовного содержания. Мне кажется, что духовная музыка не теряет своих посылов нигде, будь то в стенах собора или же концертного зала. Тот смысл, который композитор закладывает в эту музыку, обязательно дойдет до зрителя везде», – отметила Марина Вяйзя.

Марина Вяйзя представляет Санкт-Петербургскую органную школу, имеющую давние традиции. Выпускница Санкт-Петербургской консерватории, она училась также в одном из крупнейших музыкальных вузов Европы – Академии имени Сибелиуса в Хельсинки. Сегодня Марина Вяйзя не только соборная исполнительница, но и преподаватель Санкт-Петербургской консерватории.

Первое отделение программы «Органные портреты» было отдано сочинениям Иоганна Себастьяна Баха. Именно органное творчество композитора получило наибольшую известность во всем мире, составило основу и стержень всего баховского искусства. В этот вечер прозвучали его прелюдия из «Органной мессы», один их хоралов и фуга ми бемоль мажор, которая считается одним из самых значимых произведений композитора.

Сюита и прелюдия Мориса Дюрюфле открывали вторую часть концерта. Французского композитора в первую очередь считают автором именно духовной вокальной и органной музыки. Несмотря на то, что он писал музыку практически всю свою взрослую жизнь, опубликована лишь часть его творческого наследия. Как отмечают искусствоведы, хотя в его произведениях чувствуется влияние позднего романтизма, импрессионизма и григорианского хорала, творчество Дюрюфле отличается большой оригинальностью.

Завершали концерт органные пьесы Сезара Франка. Как писал Бельканто, Франк – необычная фигура во французском музыкальном искусстве, незаурядная, своеобразная личность. Ромен Роллан писал о нем от имени героя романа Жана Кристофа: «Этому неземному Франку, этому святому от музыки удалось пронести через жизнь, полную лишений и всеми презираемого труда, немеркнущую ясность терпеливой души, и отсюда – та смиренная улыбка, что осеняла светом добра его творчество». После такой разносторонней экскурсии по музыкальным мирам величайших европейских композиторов зал проводил Марину Вяйзя овациями.

Сегодняшним концертом Казанская консерватория продолжила серию фестивальных концертов «Музыка соборов мира», которая проходит в Казани круглый год под патронатом ректора консерватории, известного далеко за пределами Татарстана органиста Рубина Абдуллина. За последние годы в качестве гостей учебного заведения в зале ГБКЗ дали концерты свыше десятка именитых инструменталисты из стран Европы.