Герман Греф назвал Татарстан успешным в плане поддержки предпринимательства

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Татарстан является успешным регионом в плане поддержки предпринимательства. Об этом заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на панельной сессии «Легко ли быть предпринимателем? Взгляд бизнеса и власти», которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в сессии принял участие лидер республики Рустам Минниханов. Здесь обсуждались проблемы, которые стоят перед предпринимателями РФ и не дают реализовать их потенциал.

В ходе мероприятия были озвучены жалобы бизнесменов на излишнее административное давление, внеплановые проверки, недоступность кредитов и отсутствие инфраструктуры, которая нужна для развития. Еще одной проблемой является недостаточное количество квалифицированных кадров.