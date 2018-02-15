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Герман Греф назвал Татарстан успешным в плане поддержки предпринимательства

15 февраля 2018, 21:20 , Фото: tatarstan.ru

Герман Греф назвал Татарстан успешным в плане поддержки предпринимательства Заявление председателя правления ПАО «Сбербанк» прозвучало в ходе одной из панельных сессий Российского инвестиционного форума.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Татарстан является успешным регионом в плане поддержки предпринимательства. Об этом заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на панельной сессии «Легко ли быть предпринимателем? Взгляд бизнеса и власти», которая прошла в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в сессии принял участие лидер республики Рустам Минниханов. Здесь обсуждались проблемы, которые стоят перед предпринимателями РФ и не дают реализовать их потенциал.

В ходе мероприятия были озвучены жалобы бизнесменов на излишнее административное давление, внеплановые проверки, недоступность кредитов и отсутствие инфраструктуры, которая нужна для развития. Еще одной проблемой является недостаточное количество квалифицированных кадров.


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