В Татарстане снизятся ставки по ипотеке

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Министерстве строительства, ЖКХ и архитектуры Татарстана обсудили ближайшее будущее ипотечного кредитования в республике. Эксперты в области недвижимости определили, что снижение ставок по ипотеке предвидится, но не будет таким интенсивным, как в 2017 году.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев отметил, что по вводу жилья в России Татарстан занимает седьмое место, в ПФО – второе после Башкирии. Всего введено в эксплуатацию более 2,4 млрд кв. метров жилья. Соответственно, в 2017 году после небольшого спада в предыдущие годы, возросло и количество ипотечных сделок до 43,3 тыс.

Представители региональных и республиканских банков уверены, что в наступившем году ставки по ипотеке не будут снижаться так же интенсивно, как в прошлом: за 2017 год базовая ставка упала на четыре процента. В этом году снижение не превысит 1,5 процента до конца года. Безусловно, ключевая ставка по ипотеке, установленная Центробанком (сегодня она составляет 7,5 процентов) является определяющей. Однако базовая, как правило, превышает ее на 1,5 процента.

Татарстанские банкиры признались, что уже вначале марта готовы снизить кредитную ставку по ипотеке на 0,25 — 0,5 процента.

