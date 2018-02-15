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Турнир по разбиванию хребтовой кости состоится в Казани

15 февраля 2018, 22:48

Бурятский новый год «Сагаалган» отпразднуют в столице Татарстана.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Национальная игра «Хээр шаалган» (разбивание хребтовой кости) состоится в Казани в рамках празднования бурятского нового года «Сагаалган», который отметят 16 февраля в концертном зале Дома Дружбы. Об этом сообщает Информационный центр ДДН РТ.

Участвовать в турнире могут все желающие независимо от возраста и пола.

В программе мероприятия будут исполнены песни и национальные танцы, классика монгольской, калмыцкой и бурятской народной песенной культуры.

Также состоится выступление солиста театра песни и танца «Байкал» Республики Бурятия с необычным тембром голоса — Алдара Дашиева.

 


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