Турнир по разбиванию хребтовой кости состоится в Казани

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Национальная игра «Хээр шаалган» (разбивание хребтовой кости) состоится в Казани в рамках празднования бурятского нового года «Сагаалган», который отметят 16 февраля в концертном зале Дома Дружбы. Об этом сообщает Информационный центр ДДН РТ.
Участвовать в турнире могут все желающие независимо от возраста и пола.
В программе мероприятия будут исполнены песни и национальные танцы, классика монгольской, калмыцкой и бурятской народной песенной культуры.
Также состоится выступление солиста театра песни и танца «Байкал» Республики Бурятия с необычным тембром голоса — Алдара Дашиева.