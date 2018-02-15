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Проходящие лечение в ДРКБ дети выступят на одной сцене со звездами татарской эстрады

15 февраля 2018, 23:00

Собранные средства направят на помощь больным детям.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Дети, проживающие в «Доме Роналда Макдоналда» в Казани и проходящие длительное лечение в ДРКБ, 6 марта выступят на одной сцене со звездами татарской эстрады. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Благотворительный концерт под названием «Поделимся счастьем» будет организован в театре кукол «Экият». Собранные средства направят на помощь больным детям.

Принять участие в концерте планируют Рамиль Закиров, Гузэлем, вокальная группа «Ямьле», Салават Миннеханов, Ильгиз Шайхразиев, Наиль Набиуллин, Альбина Казыханова, Ильназ Бах, Гузель Идрисова, Азалия Зиннат, Марсель Вагизов, Айнур Каюмов, Ленар Сайфиев, Рузиль Гильфанов, Саида Мухаметзянова и другие.


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