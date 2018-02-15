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Культура

В Москве почтили память поэта-героя Мусы Джалиля

15 февраля 2018, 23:18

Завершился памятный митинг возложением цветов к памятнику поэта-героя при участии военнослужащих из Татарстана.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Москве почтили память поэта-героя Мусы Джалиля. 15 февраля ему исполнилось бы 112 лет со дня рождения, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Мероприятие прошло при участии его дочери Чулпан Залиловой, главы Полпредства РТ в РФ Равиля Ахметшина, ветеранов, общественности, учащихся школы имени М. Джалиля.

Чулпан Мусеевна отметила, что рада в этот день быть рядом с отцом и поблагодарила всех пришедших. Школьники прочли стихи поэта.

Также в рамках мероприятия были вручены медали, изготовленные к 110-летию Мусы Джалиля. Их обладателями стали художник Ильдар Мустафин, академик РАЕН Ильдар Утямышев, представители общественности.

Завершился памятный митинг возложением цветов к памятнику поэта-героя при участии военнослужащих из Татарстана, проходящих службу в Московском регионе.

 


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