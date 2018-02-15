Жители Татарстана могут внести предложения в Стратегию-2030

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Жители Татарстана могут принять участие в обсуждении Стратегии-2030, которой в этом году исполняется три года. Согласно закону об ее утверждении раз в три года при необходимости предусмотрена корректировка документа, сообщает Миндортранс РТ.

По поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова проводится работа по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития республики до 2030. В первую очередь она должна соответствовать разрабатываемой Стратегии развития России до 2035 года, а также учитывать технологии развивающейся цифровой экономики.

Свои предложения можно оставить в разделе «Участвуйте в обсуждении Стратегии» на сайте «Стратегии-2030» (tatarstan2030.ru).

«Как говорил Владимир Путин еще в 2008 году на расширенном заседании Государственного совета “О стратегии развития России до 2020 года”, наши долгосрочные ориентиры должны быть понятны всем, должны быть поддержаны гражданами страны. Поэтому нам очень важно ваше мнение. Каждому жителю республики предоставляется возможность участия в определении ее будущего», – отмечается в сообщении министерства.