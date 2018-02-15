ФК «КАМАЗ» завоевал Кубок Федерации футбола РТ-2018

(Набережные Челны, 15 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Футбольный клуб «КАМАЗ» завоевал Кубок Федерации футбола Республики Татарстан-2018. Все матчи проходили в Казани, соперниками челнинского клуба были команды из семи городов России и Татарстана.

В 2018 году восемь команд были разделены на две группы по четыре в каждой. Формат турнира предполагал игры в группах в один круг по системе каждая с каждой. Далее две лучшие команды из каждой группы разыграли с первого по четвертое места, а третья и четвертая команды каждой из групп распределили между собой с пятого по восьмое места соответственно.

Челнинские футболисты в предварительном этапе обыграли со счетом 2:0 команду «Крылья Советов-2» (Самара), со счетом 1:0 – команду «Уфа-Дубль» (Уфа), со счетом 3:1 – команду «Носта» (Новотроицк).

Далее челнинцы в финальных играх сыграли вничью с командой «Оренбург-2» (Оренбург) и со счетом 1:0 обыграли команду «Волга» (Ульяновск), тем самым завоевав Кубок Татарстана.

В прошлом году челнинские футболисты также забрали этот кубок.