Все новости Татарстан Россия

Спорт

Анатолий Ярцев: Мне очень тяжело играть дома

15 февраля 2018, 19:39

Анатолий Ярцев: Мне очень тяжело играть дома Бадминтонист сборной России прокомментировал свою победу в матче против сборной Бельгии.
В Казани собрались лучшие студенты-бадминтонисты России
11 бадминтонистов Татарстана – в первой сотне России
Татарстанский бадминтонист завоевал 2 «бронзы» всероссийского турнира
Бадминтонисты РТ на Всероссийском турнире завоевали 2 "серебра"
В числе лидеров чемпионата России по бадминтону – 4 приморских спортсмена

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной России по бадминтону Анатолий Ярцев после победы над бельгийцем Элиасом Браке заявил, что ему очень тяжело даются матчи на своей площадке.

По словам Ярцева, матч против бельгийца получился для него эмоционально непростым. «Мне очень тяжело играть дома: за тебя болеют люди, которые вложили в тебя много сил и эмоций, времени своего. В такой ситуации хочется показать свой максимум. Иногда нервы дают о себе знать, начинаешь себя накручивать. Очень рад, что принес команде очко, – сборная настроена только на победу», – отметил игрок.

Спортсмен добавил, что по сравнению с первой игрой на турнире (13 февраля) его психологическое состояние улучшилось.

«Первую партию против бельгийца я сыграл очень спокойно, и во второй был уверен в своей победе. Но случаются детские ошибки, когда ты на корте начинаешь что-то придумывать. Хорошо, что выиграл и справился с давлением. Когда тебя ставят на игру, ты должен приносить очко команде. Сейчас у меня как камень с души упал. Надеюсь, что дальше состояние будет еще лучше. Если сравнивать соперников, то я должен был болгарина также выигрывать в две партии. Но из-за психологических проблем получилось не очень удачно. Буду работать над собой и исправлять ошибки», – подчеркнул бадминтонист.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter