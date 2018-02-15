Бадминтонист из Татарстана Ярцев одержал победу на чемпионате Европы в Казани

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстанский бадминтонист Анатолий Ярцев одержал победу над бельгийцем Элиасом Браке на чемпионате Европы в Казани. Ярцев принес сборной России второе очко в матчевой встрече против команды Бельгии. Первую победу в игре одержал Сергей Сирант.

Игра Ярцева и Браке получилась упорной – в каждом из геймов преимущество россиянина составляло лишь два – три очка. Первый игровой отрезок прошел в равной борьбе, но в концовке Ярцев сумел заполучить небольшое преимущество (21:18).

По аналогичному сценарию прошел и второй гейм, только бельгиец сумел взять на одно очко больше.

Эта игра стала второй для Ярцева на групповом этапе: в своем первом матче татарстанский игрок уступил болгарину Димитару Янакиеву.