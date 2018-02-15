(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На Урале женщина зарезала и сожгла оскорбивших ее собутыльников, сообщает «РИА Новости».

Жестокое убийство произошло 10 февраля в городе Карпинск. Подозреваемая вместе с двумя мужчинами и одной женщиной выпивали. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой знакомые начали оскорблять и унижать задержанную. Она схватила нож и зарезала всю компанию друзей. После жестокого убийства женщина подожгла дома.

Сейчас женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство трех лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление». Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 20 лет тюрьмы.