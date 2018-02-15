Украина потребовала у России вернуть оставленные в Крыму корабли после ремонта

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Украина потребовала у России вернуть оставленные в Крыму корабли после того, как они будут отремонтированы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Михаила Коваля, свое требование Киев озвучит в Международном суде в Гааге, который обязует РФ восстановить состояние кораблей, в котором они остались на полуострове в 2014 году.

В январе Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть на Украину всю военную технику, которая осталась после отправки партии в 2014 году. Процесс возврата тогда прервал конфликт на Донбассе. Однако Украина не приняла этого предложения, и Путина вместе с техникой попросили вернуть Крым.