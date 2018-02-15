В Казани выясняли, кто из пожарных России лучший в подъеме по штурмовой лестнице

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани, в манеже Главного управления МЧС РФ по РТ, участники Всероссийских соревнований по пожарно-прикладному спорту выполнили первые нормативы – подъем по штурмовой лестнице и установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице.





Наградой за победу в соревнованиях станут Кубок главы МЧС РФ, Кубок Премьер-министра РТ и Кубок Центрального совета Всероссийского пожарного общества. Напомним, что участие в соревнованиях принимают более 50 команд со всей России.



Игорь Сысоев, участник из Казани, представил Специальное управление ФПС № 35 МЧС России. Он показал лучший результат в подъеме по штурмовой лестнице среди специальных управлений МЧС России. В «трехколенке» они с напарником стали вторыми после участников из Башкортостана.





«В трехколенной лестнице бегут два человека, это парная работа, технически очень сложный вид, потому что два человека задействовано, и у каждого своя работа, которую нужно согласовать. Один человек тянет, другой толкает, другой потом подбегает к башне, вытягивает, уже следующий бежит. Соревнования – это работа над собой, каждодневные тренировки, работа для того, чтобы получить результат и от результата получить удовольствие», – рассказал Сысоев.



Сергей Иванов, участник из Новочебоксарска, работает в системе МЧС уже 15 лет. Он, как и Игорь Сысоев, с детства занимается пожарно-прикладным спортом.





«Чтобы выиграть, нужно, я думаю, тренироваться лет десять. А если человек одаренный в спорте, то, может, лет пять, чтобы быть на хорошем уровне. Это технический вид спорта, физически нужно быть очень сильным», – отметил он.





Завтра участников ждет последнее испытание – преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, после которого станет известно, кто станет лучшим из лучших. Галина специально приехала из Москвы, чтобы посмотреть на чемпионат России, потому что, по ее словам, это «красочно, торжественно, интересно».





«Все очень сильные, все очень конкурентоспособные. Сегодня по итогам первого дня Питер первый. Вторые – Республика Татарстан. Но там очень маленький разрыв, и все будет решаться завтра на "сотне". А "сотня" – это такая вещь, интрига сохранится до последнего момента. В этом и заключается интерес этого спорта, что совершенно тонкая техническая вещь, что очень непредсказуемый исход», – рассказала зрительница.