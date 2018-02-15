Театр Камала покажет в Челнах несколько премьерных спектаклей

(Набережные Челны, 15 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Театр имени Г. Камала покажет в Набережных Челнах несколько премьерных спектаклей. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции по поводу будущих гастролей.

С 26 февраля по 3 марта на базе ДК «КАМАЗ» и «Энергетик» пройдут гастроли Татарского государственного академического театра им. Г. Камала. В этом году принято решение показать спектакли сразу на двух площадках, так как всегда все спектакли проходят при полном аншлаге.

Жители Набережных Челнов и гости города смогут посмотреть премьерные спектакли «Миркай и Айсылу», «Взлетел петух на плетень» и «Вызывали?».

Все спектакли будут показаны с использованием живого звука, без фонограмм – будет играть оркестр.

«В Набережных Челнах нас всегда с нетерпением ждут, и это нас очень радует, значит, здесь ценят современное театральное искусство», – отметил директор театра Камала Ильфир Якупов.