(Набережные Челны, 15 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах отметили 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Памятное мероприятие по традиции прошло у мемориального комплекса «Родина-мать».

Почтить память героев пришел руководитель исполкома города Ринат Абдуллин, военком Рашид Ильясов, председатель Совета пенсионеров и ветеранов Челнов Рафик Имайкин, а также кадеты и юнармейцы.

«Сегодня день памяти тех, кто не вернулся с поля боя. В Набережных Челнах воспитывается новое поколение молодых людей, примером которому служат ваши дети. По просьбе Комитета солдатских матерей в городе были установлены мемориальные доски в школах, где учились ваши дети. В течение февраля в городских школах проходят уроки мужества, где говорится о мужестве ваших сыновей», – сказал Ринат Абдуллин, выразив также слова благодарности ветеранам.

Память павших в Афганской войне почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к Вечному огню.

Всего более 4 тысяч челнинцев принимали участие в той войне, из них 37 человек не вернулись с поля боя.

