Петр Вуйцик презентовал 150 портретов жителей польского города Катовице в Казани

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алина Габдуллина). В «Смене» презентовали 150 фотографий жителей польского города Катовице. Фотограф Петр Вуйцик лично присутствовал при открытии своей выставки.

На ней представили портреты-интервью людей, родившихся и проживающих в столице Силезии — промышленном центре Европы XIX — XX вв. Каждый из них уникален своей неповторимой историей, но в то же время все они вместе составляют одно красочное описание Катовице. Работа над выставкой заняла у Вуйцика восемь месяцев. Все это время он снимал квартиру на окраине города и находился в активном поиске героев фотографий.

«Я знакомился с людьми, а после приглашал их на пиво. Именно при таких обстоятельствах можно узнать то, что у них “под кожей”. Можно вполне откровенно поговорить с этими людьми и найти таких собеседников, которых в жизни порой мы обходим стороной, не зная, что у них творится внутри», — рассказал фотограф.

Петр Вуйцик отметил, что мир людей, с которыми можно познакомиться за кружкой пива, порой намного интереснее мира выставляющих себя напоказ благородных персон.

Все портреты выполнены в черно-белом цвете. Именно это, по мнению автора, поможет людям обратить внимание на героев фотографий, поверить каждому слову интервью.

«Мы живем в таком мире, который ежедневно со всех сторон атакует нас яркими цветами: агрессивной рекламой, плакатами и тому подобным. Мы порой теряемся и перестаем понимать, что является действительным, а что созданным. Черно-белые фотографии более правдоподобны, потому что их сложно изменить при помощи фотошопа и редакторов», — отметил фотограф.

Выставка посвящена 150-летию города. Название «Катовице 150+1» означает, что история польского городка не заканчивается. Впереди его ждет еще много лет жизни.

«Сейчас это 150+1, а потом будет +2, +3», — пояснил Вуйцик.

Погрузиться в мир жителей Катовице можно до 11 марта.