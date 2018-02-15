В Челнах прошел курс программирования для людей с ограниченными возможностями

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). ИТ-парк Набережных Челнов выпустил десять программистов социально-образовательного проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья «inIT», сообщает пресс-служба технопарка.

В течение трех месяцев учащиеся бесплатно изучали основы WEB-программирования. Каждый ученик разработал собственный продукт и представил его руководителям ИТ-компаний.

Выпускники получили сертификаты ИТ-академии о прохождении образовательного курса по WEB-разработке, с которым можно устроиться на стажировку в качестве Junior-программиста.

Проект «inIT» планируется перевести в онлайн-режим, чтобы у людей была возможность обучаться навыкам программирования вне зависимости от места их проживания, отметил директор «ИТ-парка» Антон Грачев.