Мухаметшин призвал Заинский район активизировать строительство и привлекать инвестиции

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня на заседании Совета Заинского района Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал руководство муниципалитета активизировать работу в сфере строительства и привлечения инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Председатель Госсовета также отметил, что району необходимо увеличить долю малого и среднего бизнеса, обратить внимание на демографическую ситуацию. При этом он подчеркнул, что Заинск за прошедший год в своем развитии «сделал еще один серьезный шаг вперед».

«Самое главное – это многовекторность экономики города. То, что сегодня развиваются кластерные направления, позволяет уверенно смотреть на конкурентность этой ситуации. Администрация района поддерживает такой подход, удерживая экономику Заинска на достаточно высоком уровне», – сказал Фарид Мухаметшин.

Он заметил, что острой остается проблема нехватки квалифицированных кадров в области здравоохранения. «Это в последнее время становится серьезной помехой. В какой бы сельский район мы ни приехали, говорят, что не хватает врачей узкого профиля», – заявил глава парламента.

Чтобы изменить ситуацию, он предложил усилить профориентационную работу со школьниками и наладить взаимодействие с медицинскими вузами республики.

Ожидается, что объем валового территориального продукта Заинского района за прошлый год составит не менее 34 млрд рублей с ростом на 4 процента. По объему отгруженной продукции район занимает девятое место в республике.

На динамику показателей района существенное влияние оказало снижение результативности энергетиков, посетовал глава муниципалитета Разиф Каримов. Объем производства Заинской ГРЭС за год сократился на 17 процентов, по этой причине оборот предприятия уменьшился на 1,3 млрд рублей.