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Анна Нечаевская: Десятое место – достойно для первой Олимпиады

15 февраля 2018, 18:48 , Фото: wikipedia.org

Анна Нечаевская: Десятое место – достойно для первой Олимпиады Лыжница из Татарстана прокомментировала свою первую гонку на Олимпийских играх в Пхенчхане.
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(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лыжница сборной России Анна Нечевская в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявила, что считает десятое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде достойным для себя результатом.

Победу в женской индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане одержала норвежка Рангхиль Хага. Нечаевская показала второй результат среди российских девушек – она финишировала на десятой позиции.

«Думаю, для первой Олимпиады в карьере десятое место – достойный результат. Гонка прошла очень непросто: ноги гудят, смешанные чувства после финиша. Но трасса очень тяжелая, пришлось терпеть до конца», – отметила лыжница.


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