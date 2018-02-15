Анна Нечаевская: Десятое место – достойно для первой Олимпиады

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лыжница сборной России Анна Нечевская в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявила, что считает десятое место в индивидуальной гонке на Олимпиаде достойным для себя результатом.

Победу в женской индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане одержала норвежка Рангхиль Хага. Нечаевская показала второй результат среди российских девушек – она финишировала на десятой позиции.

«Думаю, для первой Олимпиады в карьере десятое место – достойный результат. Гонка прошла очень непросто: ноги гудят, смешанные чувства после финиша. Но трасса очень тяжелая, пришлось терпеть до конца», – отметила лыжница.