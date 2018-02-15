(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Чистополе во время резки металлической бочки погиб рабочий, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Чистополе на улице Карла Маркса произошло ЧП. Выехавшие на место происшествия спасатели обнаружили во дворе компании ООО «Вторсырье» лежащего на земле мужчину.

Выяснилось, что 67-летний газосварщик занимался распилом 200 литровых металических бочек с газовоздушной смесью внутри. В какой-то момент газ в одной из емкостей сдетонировал. Прозвучал мощный хлопок, и с бочки сорвало крышку, которая попала в голову мужчине. От травм он скончался.